РФ планирует внимательно следить за президентскими выборами в США

Российское руководство намерено внимательно следить за ходом президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Представитель главы государства отметил, что Москва будет смотреть, кто в итоге примет участие в голосовании и одержит победу. Как он сказал, сейчас нельзя говорить о каких-то гарантированных результатах выборов в США.

«Будем очень внимательно наблюдать», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь не стал оценивать шансы на изменение политики Вашингтона в отношении Москвы после завершения электорального процесса. Он уточнил, что американским гражданам предстоит самостоятельно разобраться в сложившейся в стране ситуации.

«Каждый народ гордится своим президентом. Мы гордимся своим. А американцы пусть разбираются со своим», — резюмировал представитель российского лидера.

В подписи к интервью говорится, что оно было записано 11 июля.

Ранее в Службе внешней разведки РФ ответили на обвинения в попытках повлиять на выборы в США.