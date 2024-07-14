В США рассказали об одежде стрелявшего в Трампа

Подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был одет в футболку с атрибутикой YouTube-канала, который специализируется на огнестрельном оружии. Об этом сообщает NBC News.

«На фотографиях... видно, что на нем была атрибутика одного из самых популярных каналов YouTube, посвященных огнестрельному оружию», — сказано в сообщении.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелил мужчина. Ухо экс-президента задела пуля. По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа.