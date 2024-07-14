Маск рассказал о попытках покушения на него

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в социальной сети X, что за последние восемь месяцев на его жизнь покушались дважды.

Он отметил, что подозреваемые с оружием были задержаны примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

«Опасные времена впереди», — написал Маск.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон отреагировал на стрельбу в Трампа.