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Макрон отреагировал на стрельбу в Трампа

Макрон назвал покушение на Трампа трагедией для демократий

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Ian Langsdon/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон пожелал кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого накануне совершили покушение, скорейшего выздоровления. Комментарий главы государства опубликован на странице в соцсети X.

«Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим целью покушения. Я желаю ему скорейшего выздоровления. <...> Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и негодование американского народа», — заявил Макрон.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее соратник Трампа рассказал о роли Байдена в покушении на республиканца.

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Покушение на Трампа
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