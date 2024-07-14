Главу Секретной службы США призвали уйти в отставку

Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа. Политик подвергся нападению в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Глава Секретной службы [США] и начальник подразделения [отвечавшего за охрану митинга] должны уйти в отставку», — написал миллиардер.

Покушение на бывшего хозяина Белого дома было совершено 13 июля. Во время встречи Трампа со сторонниками в штате Пенсильвания в него выстрелил молодой человек, который находился на крыше стоящего рядом с местом проведения мероприятия здания.

Сотрудники службы безопасности оперативно увели политика, у которого оказалось ранено ухо, со сцены. Экс-главу государства доставили в больницу, но спустя всего несколько часов после инцидента он прилетел в штат Нью-Джерси.

При этом стрелка ликвидировали на месте происшествия. Им был 20-летний Томас Мэтью Крукс, из-за действий которого ранения получили трое участников митинга. Двое из них находятся в критическом состоянии. Еще одну женщину спасти не удалось.

Ранее очевидец рассказал о реакции полиции на появление стрелка на митинге Трампа.