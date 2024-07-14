Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу Секретной службы США призвали уйти в отставку

Маск призвал уволить главу Секретной службы США после покушения на Трампа

close
100%
Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск призвал отправить в отставку главу Секретной службы США. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа. Политик подвергся нападению в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«Глава Секретной службы [США] и начальник подразделения [отвечавшего за охрану митинга] должны уйти в отставку», — написал миллиардер.

Покушение на бывшего хозяина Белого дома было совершено 13 июля. Во время встречи Трампа со сторонниками в штате Пенсильвания в него выстрелил молодой человек, который находился на крыше стоящего рядом с местом проведения мероприятия здания.

Сотрудники службы безопасности оперативно увели политика, у которого оказалось ранено ухо, со сцены. Экс-главу государства доставили в больницу, но спустя всего несколько часов после инцидента он прилетел в штат Нью-Джерси.

При этом стрелка ликвидировали на месте происшествия. Им был 20-летний Томас Мэтью Крукс, из-за действий которого ранения получили трое участников митинга. Двое из них находятся в критическом состоянии. Еще одну женщину спасти не удалось.

Ранее очевидец рассказал о реакции полиции на появление стрелка на митинге Трампа.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами