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Премьер Словакии Фицо прокомментировал покушение на Трампа

Премьер Словакии Фицо заявил, что покушение на Трампа выполнено как под копирку

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Gene J. Puskar/AP

Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие. Таким образом словацкий премьер Роберт Фицо прокомментировал покушение на кандидата в президенты США, пишет РИА Новости.

Премьер вспомнил про покушение на него самого и обратил внимание на схожесть ситуаций.

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», — заявил он.

По словам Фицо, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее участники митинга Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности.

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Покушение на Трампа
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