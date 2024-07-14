В Минобороны КНР рассказали о совместном патрулировании с РФ в Тихом океане

Совместное патрулирование российских и китайских кораблей в Тихом океане не направлено против каких-либо других стран. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны КНР.

В заявлении отмечается, что недавно Москва и Пекин начали четвертое совместное морское патрулирование в западной и северной частях Тихого океана. Маневры осуществляются в соответствии с годовым планом и договоренностями между РФ и КНР.

«Эти действия не направлены против третьих стран и не имеют ничего общего с нынешней ситуацией в мире», — говорится в публикации.

9 июля российский корвет «Совершенный» совместно с боевыми кораблями Военно-морских сил (ВМС) КНР провели тренировки в акватории Филиппинского моря. Учения, в ходе которых экипажи судов отработали алгоритм совместных действий при досмотре подозрительного корабля, состоялись в рамках военно-морского патрулирования.

13 июля в акватории Южно-Китайского моря также состоялись учения с участием корвета «Совершенный». КНР на тренировках представляли эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».

Ранее в КНР заявили о готовности укреплять связи с армией РФ.