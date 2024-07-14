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Глава Еврокомиссии рассказала о своей реакции на покушение на Трампа

Фон дер Ляйен заявила, что ее шокировала стрельба на предвыборном митинге Трампа

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что шокирована покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа. Пост с соответствующим содержанием появился в ее аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей в ходе предвыборного митинга экс-президента [США] Дональда Трампа», — говорится в заявлении.

В то же время фон дер Ляйен пожелала бывшему американскому лидеру скорейшего выздоровления и выразила соболезнования семьям пострадавших. По словам главы ЕК, в демократическом обществе не может быть места политическому насилию.

Предвыборный митинг Трампа, на котором произошла стрельба, состоялся 13 июля в штате Пенсильвания. Во время мероприятия в политика выстрелил молодой человек, находившийся на крыше расположенного рядом здания. После этого экс-главу государства увели со сцены с окровавленным ухом.

Его доставили в больницу, где он прошел обследование. При этом спустя всего несколько часов после инцидента бывший хозяин Белого дома прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия. В результате стрельбы пострадали трое человек. Одну женщину спасти не удалось. Еще двое мужчин находятся в критическом состоянии.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали покушение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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