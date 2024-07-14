Захарова предложила США не финансировать Украину, а заняться своей безопасностью

США вместо финансирования Киева следовало бы вложить деньги в собственную безопасность внутри страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на Трампа.

Она обратилась к сыну Роберта Ф. Кеннеди-младшего и ко всем, «кто голосуют в США за поставки оружия» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» — задалась вопросом она.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже конгрессмены Республиканской партии заявили, что покушение на Трампа повысило его шансы вернуться в Белый дом по результатам ноябрьских выборов.

Ранее ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа.