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Захарова предложила США не финансировать Украину, а заняться своей безопасностью

Захарова: США вместо финансирования Киева нужно вложить деньги в безопасность

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

США вместо финансирования Киева следовало бы вложить деньги в собственную безопасность внутри страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на Трампа.

Она обратилась к сыну Роберта Ф. Кеннеди-младшего и ко всем, «кто голосуют в США за поставки оружия» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» — задалась вопросом она.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже конгрессмены Республиканской партии заявили, что покушение на Трампа повысило его шансы вернуться в Белый дом по результатам ноябрьских выборов.

Ранее ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа.

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Покушение на Трампа
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