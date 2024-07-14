Опубликовано обращение мужчины, подозреваемого в покушении на Трампа

В сети появилось видеообращение мужчины, предположительно, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сообщается, что 20-летний Томас Мэтью Крукс записал видео в машине, где признался в ненависти к Трампу.

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня»,— говорит он.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Конгрессмены Республиканской партии позже заявили, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа повысило его шансы вернуться в Белый дом по результатам ноябрьских выборов.

Ранее Трамп-младший прокомментировал покушение на отца.