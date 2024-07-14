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Бывший аналитик Пентагона назвала тревожным сигналом покушение на Трампа

Подполковник Квятковски: покушение на Трампа говорит о беспокойстве демократов

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Xin Hua/Global Look Press

Покушение на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа сигнализирует о беспокойстве членов Демократической партии в связи с предстоящими выборами, уверена экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Эта стрельба — тревожный сигнал о том, насколько серьезно демократические неоконсерваторы и «глубинное государство» обеспокоены предстоящими президентскими выборами», — считает бывший аналитик минобороны Штатов.

Квятковски также напомнила, что Белый дом неоднократно отказывал в защите секретной службы независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По предварительной информации, им оказался 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как покушение на Трампа может повлиять на его переизбрание.

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Покушение на Трампа
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