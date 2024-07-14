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В Совфеде РФ оценили заявление Байдена после покушения на Трампа

Клишас с иронией высказался о реакции Байдена на стрельбу на митинге Трампа

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, посвященное стрельбе на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале российского парламентария.

Говоря о произошедшем, действующий хозяин Белого дома отказался назвать нападение на его предшественника покушением.

«Лучшие электоральные практики США», — написал Клишас, имея в виду реакцию Байдена на инцидент на митинге Трампа.

Бывший американский президент 13 июля выступил перед избирателями в городе Батлер в штате Пенсильвания. Во время мероприятия в политика выстрелил молодой человек, находившийся на крыше расположенного рядом здания. После этого экс-главу государства увели со сцены с окровавленным ухом. Трамп прошел обследование в больнице и спустя всего несколько часов после покушения прилетел в штат Нью-Джерси.

При этом нападавшего ликвидировали почти сразу после инцидента. Сотрудники ФБР опознали стрелка, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Впоследствии о случившемся высказался Байден. Он заявил, что пока не располагает нужной информацией, чтобы называть стрельбу на митинге Трампа покушением.

Ранее в Республиканской партии рассказали о планах Трампа после покушения.

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Покушение на Трампа
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