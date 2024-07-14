Полиция пока не вычислила возможного заказчика покушения на Трампа

Стрелявший на митинге в экс-президента США Дональда Трампа, вероятно, действовал в одиночку. Об этом сообщили в полиции штата Пенсильвания, где проходило мероприятие.

Тем не менее полиция ищет других возможных подозреваемых, отметили в ведомстве. Полиция считает, что нападение вряд ли спланировал один человек, поэтому следствие ищет улики и информацию, которая поможет установить всех причастных к покушению.

Представитель полиции штата Джордж Бивенс добавил, что какой-либо угрозы для жизни Трампа после устранения злоумышленника нет.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры демократов в конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.