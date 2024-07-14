В ФБР пока не смогли выяснить мотивы стрелявшего в Трампа

Представитель ФБР заявил, что следствие пока не смогло определить мотивы покушавшегося на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Также он заявил, что в ФБР не было информации о готовящемся покушении или какой-либо угрозе.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

В свою очередь полиция усилила охрану так называемой «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.

Ранее лидеры демократов в конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.