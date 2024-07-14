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В ФБР пока не смогли выяснить мотивы стрелявшего в Трампа

ФБР заявило, что пока не установило мотивы покушавшегося на жизнь Трампа

Представитель ФБР заявил, что следствие пока не смогло определить мотивы покушавшегося на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Также он заявил, что в ФБР не было информации о готовящемся покушении или какой-либо угрозе.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

В свою очередь полиция усилила охрану так называемой «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.

Ранее лидеры демократов в конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.

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Покушение на Трампа
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