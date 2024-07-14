ФБР признало покушением на Трампа стрельбу на митинге

ФБР назвало стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании.

Отмечается, что во время инцидента на митинге ранение получил племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

В свою очередь полиция усилила охрану так называемой «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.

Ранее лидеры демократов в конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.