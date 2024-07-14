В ФБР рассказали о степени вовлеченности в расследование покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США взяло на себя ведущую роль в рамках выяснения обстоятельств стрельбы на митинге бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что сотрудники ФБР начали расследование сразу после происшествия и используют для этого все имеющиеся у них ресурсы. При этом специалисты намерены сотрудничать с работниками Секретной службы США и правоохранительных органов.

«ФБР взяло на себя роль ведущего федерального правоохранительного ведомства при расследовании инцидента с участием Трампа», — говорится в публикации.

Также представители бюро призвали всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о случившемся, звонить на горячую линию.

13 июля в городе Батлер, расположенном в штате Пенсильвания, состоялся митинг бывшего хозяина Белого дома. Выступление политика перед избирателями прервала стрельба, из-за которой сотрудники службы безопасности увели Трампа со сцены. При этом на кадрах с места происшествия видно, что у экс-президента было окровавлено одно ухо.

Позже стало известно, что нападавшего ликвидировали. В результате стрельбы пострадали несколько человек, включая племянника бывшего врача экс-главы государства Ронни Джексона. Не всех раненых удалось спасти.

Ранее в ФБР опознали мужчину, устроившего стрельбу на митинге Трампа.