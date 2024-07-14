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Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на Трампа

Кеннеди-младший призвал граждан США молиться за Трампа после покушения

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший призвал граждан страны объединиться в молитве за кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение. Об этом сообщает ТАСС.

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», – заявил Кеннеди-младший.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал слова поддержки Трампу после покушения на него на митинге и добавил, что молится за него.

13 июля Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела экс-президента со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Самого стрелка, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, ликвидировали силовики.

Ранее Байден только спустя полтора часа осудил нападение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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