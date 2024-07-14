Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС заявили о препятствиях со стороны Израиля в вопросе переговоров

Политбюро ХАМАС: позиция Израиля является препятствием для сделки по заложникам

close
100%
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

По данным портала, Хания в субботу, 13 апреля, провел беседу с представителями Египта, Катара, Турции и Омана и заверил их, что ХАМАС вел себя «ответственно» в отношении предложения по сделке, но позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, создают препятствия для достижения соглашения.

Как отмечается, глава политбюро движения попросил посредников обратиться к американской стороне с просьбой остановить израильскую агрессию.

До этого Хания предупредил посредников в переговорах между ХАМАС и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории Газы могут обнулить достигнутый успех в переговорах.

Накануне агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показывает искреннего желания достичь соглашения.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами