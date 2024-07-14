В ХАМАС заявили о препятствиях со стороны Израиля в вопросе переговоров

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

По данным портала, Хания в субботу, 13 апреля, провел беседу с представителями Египта, Катара, Турции и Омана и заверил их, что ХАМАС вел себя «ответственно» в отношении предложения по сделке, но позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, создают препятствия для достижения соглашения.

Как отмечается, глава политбюро движения попросил посредников обратиться к американской стороне с просьбой остановить израильскую агрессию.

До этого Хания предупредил посредников в переговорах между ХАМАС и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории Газы могут обнулить достигнутый успех в переговорах.

Накануне агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показывает искреннего желания достичь соглашения.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.