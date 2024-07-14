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Байдену потребовалось полтора часа, чтобы осудить нападение на Трампа

Daily Caller: Байден осудил стрельбу на митинге Трампа только через полтора часа

Президент США Джо Байден выступил с осуждением стрельбы на митинге своего главного политического оппонента Дональда Трампа более чем через полтора часа. Такие подсчеты привел новостной портал Daily Caller.

«Байдену потребовалось почти два часа, чтобы осудить покушение на Трампа, в результате которого он был весь в крови, когда его уводили со сцены предвыборного митинга агенты Секретной службы США», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что Байден объяснил пребыванием в церкви факт того, что не слышал об инциденте. Глава Белого дома опубликовал заявление через 102 минуты после того, как в бывшего президента стреляли.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время предвыборного митинга кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Мероприятие происходило в штате Пенсильвания.

Служба безопасности увела Трампа со сцены, у него было окровавлено ухо. Политик показал на камеру, что с ним все в порядке.

Стрелок, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был ликвидирован.

Ранее в США высказались об охране Трампа и Байдена.

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Покушение на Трампа
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