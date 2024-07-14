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Блинкен был потрясен стрельбой на митинге Трампа

Госсекретарь США осудил стрельбу на митинге Дональда Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Его слова приводит РИА Новости.

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа и благодарен за то, что он в безопасности», — заявил политик.

Блинкен подтвердил слова президента США Джо Байдена, что в стране «нет места политическому насилию». Госсекретарь подчеркнул, что необходимо осудить произошедшее.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит Секретная служба США, у политика было окровавлено ухо.

Стрелок, который выстрелил в экс-президента с большого расстояния, был ликвидирован. Его личность и мотивы пока не установлены.

Байден осудил стрельбу на митинге, но пока отказался называть случившееся покушением «из-за недостатка фактов».

Ранее Байдену сообщили о покушении на Трампа.

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Покушение на Трампа
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