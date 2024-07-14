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Иванка Трамп обратилась к сторонникам отца

Иванка Трамп поблагодарила неравнодушных за молитвы за ее отца после покушения

Иванка Трамп поблагодарила всех неравнодушных за «любовь и молитвы» после покушения на своего отца, кандидата в президенты США Дональда Трампа. Публикация старшей дочери Трампа размещена в социальной сети X.

«Спасибо за вашу любовь и молитвы за моего отца и за других жертв сегодняшнего бессмысленного насилия в Батлере, штат Пенсильвания. <..> Я продолжаю молиться за нашу страну. Я люблю тебя, папа, сегодня и всегда», — заявила Иванка.

Отдельно женщина поблагодарила Секретную службу США за оперативную работу.

До этого в Великобритании поддержали Трампа после инцидента со стрельбой на митинге.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Обама поддержал Трампа после покушения на митинге.

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Покушение на Трампа
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