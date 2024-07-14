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Камала Харрис прокомментировала покушение на Трампа

Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на кандидата на пост президента страны Дональда Трампа. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Мы молимся за него, его семью и всех тех, кто был ранен и пострадал от этой бессмысленной стрельбы. <...> Насилию, подобному этому, нет места в нашей стране. Мы все должны осудить этот отвратительный акт и внести свою лепту, чтобы он не привел к большему насилию», — заявила Харрис.

До этого Байден прокомментировал покушение на Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее сообщалось, что 70% американцев хотят видеть Камалу Харрис в качестве замены Байдена.

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Покушение на Трампа
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