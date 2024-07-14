Трамп выступил с заявлением после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп впервые выступил с заявлением после покушения на себя. Оно опубликовано на странице политика в социальной сети Truth Social.

Политик поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.

«Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. <..>. В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — рассказал кандидат на пост президента США.

Свое заявление он завершил словами «Боже, храни Америку!».

До этого сын Трампа сообщил, что его отец находится в хорошем настроении.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.