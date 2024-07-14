В Британии были потрясены кадрами покушения на Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского МИД Дэвид Лэмми поддержали экс-президента США Дональда Трампа после инцидента со стрельбой на его митинге в штате Пенсильвания. Их слова приводит ТАСС.

«Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы передаем ему и его семье наилучшие пожелания», — заявил глава британского правительства.

Стармер подчеркнул, что политическому насилию в любой форме нет места в современном мировом обществе. Премьер отметил, что его мысли «со всеми пострадавшими от этого нападения».

В свою очередь глава британского внешнеполитического ведомства добавил, что Великобритания «самым решительным образом» осуждает все формы политического насилия.

Лэмми также сказал, что правительство королевства следит за «шокирующими событиями в Пенсильвании».

14 июля во время предвыборного митинга в американском штате Пенсильвания в кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Американская Секретная служба увела политика со сцены с окровавленным ухом.

Ранее Трамп выступил с заявлением после покушения.