Орбан поддержал Трампа после покушения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал слова поддержки кандидату в президенты США Дональду Трампу после покушения на него на митинге в штате Пенсильвания. Слова политика передает ТАСС.

«Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы», — поддержал Трампа Орбан.

До этого американский миллиардер Илон Маск выразил полную поддержку экс-президенту США Дональду Трампу после стрельбы на митинге политика.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Позже Секретная служба сообщила, что Трамп отправился на обследование в одну из пенсильванских клиник.

Ранее Трамп заявил, что «он в порядке» после покушения.