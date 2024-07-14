Силовики высказали гипотезу о местонахождении стрелявшего в Трампа

Стрельбу в Дональда Трампа вели со значительного расстояния от сцены, с которой выступал политик. Об этом пишет CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что для исполнения покушения было необходимо использовать винтовку и стрелять с расстояния в несколько сотен ярдов (несколько сотен метров). Часть источников CNN считает, что стрельбу вел снайпер.

По словам окружного прокурора округа Батлер Ричарда Голдиндгера, следователь передал ему, что стрелок располагался в здании, смежном с ареной, на которой выступал Трамп. Другие подробности не сообщались.

До этого Байден прокомментировал покушение на Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.