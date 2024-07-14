Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики высказали гипотезу о местонахождении стрелявшего в Трампа

NYT: стрельбу в Трампа вел снайпер с соседнего здания с расстояния от 100 м

Стрельбу в Дональда Трампа вели со значительного расстояния от сцены, с которой выступал политик. Об этом пишет CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Подчеркивается, что для исполнения покушения было необходимо использовать винтовку и стрелять с расстояния в несколько сотен ярдов (несколько сотен метров). Часть источников CNN считает, что стрельбу вел снайпер.

По словам окружного прокурора округа Батлер Ричарда Голдиндгера, следователь передал ему, что стрелок располагался в здании, смежном с ареной, на которой выступал Трамп. Другие подробности не сообщались.

До этого Байден прокомментировал покушение на Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами