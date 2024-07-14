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Сын Трампа рассказал о его состоянии после покушения

Сын Трампа заявил, что политик находится в больнице в хорошем настроении

Сын бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что политик находится в больнице в хорошем настроении. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о Дональде Трампе-младшем. Отмечается, что сейчас кандидат на пост президента США находится под наблюданием.

До этого полиция Нью-Йорка усилила охрану «башни Трампа».

14 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. Сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, он проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее лидеры демократов в Конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.

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