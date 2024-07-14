ФБР и Минюст США расследуют стрельбу на митинге Трампа

Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США подключились к расследованию обстоятельств и причин стрельбы на митинге экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, «несколько правоохранительных органов, в том числе Минюст США, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и ФБР» в настоящее время мобилизовали свои силы и ресурсы, чтобы провести расследование произошедшего инцидента.

Следственными действиями руководит Секретная служба США.

14 июля во время предвыборного митинга в американском штате Пенсильвания в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный.

Секретная служба США увела политика со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

В свою очередь полиция усилила охрану так называемой «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.

Ранее лидеры демократов в Конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа.