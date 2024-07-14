Охрану башни Трампа усилили после покушения в Пенсильвании

Полиция усилила охрану так называемой «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает CNN.

Также были усилены меры безопасности на других объектах в Нью-Йорке, в том числе, на Уолл-стрит, возле мэрии города и на Фоли-сквер. Отмечается, что сейчас Трамп редко посещает названный в честь него небоскреб, однако он часто служит местом сбора его противников и сторонников.

До этого Байдену сообщили об инциденте со стрельбой на митинге Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице. Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Илон Маск прокомментировал покушение на Трампа.