Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск прокомментировал покушение на Трампа

Илон Маск поддержал Трампа после стрельбы на митинге

Американский предприниматель Илон Маск заявил о полной поддержке экс-президента США Дональда Трампа после стрельбы на митинге политика в штате Пенсильвания. Слова бизнесмена приводит ТАСС.

«Я полностью поддерживаю Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — заявил Маск.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Позже стало известно, что Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании.

Также стало известно, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека. Было высказано предположение, что среди них находился вероятный стрелок. Официальной информации не поступало.

Президенту США Джо Байдену сообщили о попытке покушения на Трампа.

Ранее стало известно состояние Трампа после покушения на митинге.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами