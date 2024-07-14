Маск прокомментировал покушение на Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил о полной поддержке экс-президента США Дональда Трампа после стрельбы на митинге политика в штате Пенсильвания. Слова бизнесмена приводит ТАСС.

«Я полностью поддерживаю Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — заявил Маск.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Позже стало известно, что Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании.

Также стало известно, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека. Было высказано предположение, что среди них находился вероятный стрелок. Официальной информации не поступало.

Президенту США Джо Байдену сообщили о попытке покушения на Трампа.

Ранее стало известно состояние Трампа после покушения на митинге.