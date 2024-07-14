Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры демократов прокомментировали стрельбу на митинге республиканца Трампа

Лидеры демократов в Конгрессе США осудили стрельбу на выступлении Трампа

Лидеры Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов осудили стрельбу, произошедшую на выступлении республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Слова политиков приводит ТАСС.

«Политическому насилию нет места в нашей стране», — заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Политическое насилие какого бы то ни было рода никогда не может быть приемлемым», — поддержал Шумера лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании, когда его выступление прервала стрельба. Служба безопасности увела политика со сцены, на кадрах было заметно, что у него было окровавлено ухо.

Позже Секретная служба сообщила, что Трамп отправился на обследование в одно из медучреждений в Пенсильвании.

Ранее Трамп заявил, что «он в порядке» после покушения .

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами