Лидеры демократов прокомментировали стрельбу на митинге республиканца Трампа

Лидеры Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов осудили стрельбу, произошедшую на выступлении республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Слова политиков приводит ТАСС.

«Политическому насилию нет места в нашей стране», — заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Политическое насилие какого бы то ни было рода никогда не может быть приемлемым», — поддержал Шумера лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании, когда его выступление прервала стрельба. Служба безопасности увела политика со сцены, на кадрах было заметно, что у него было окровавлено ухо.

Позже Секретная служба сообщила, что Трамп отправился на обследование в одно из медучреждений в Пенсильвании.

Ранее Трамп заявил, что «он в порядке» после покушения .