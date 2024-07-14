На митинге Трампа погибли два человека

Во время стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа погибли двое человек, включая предположительного стрелка. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на окружного прокурора Батлера Ричарда Голдингера.

Их личные данные пока не раскрыты.

Перед этим сообщалось, что стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании был нейтрализован. При этом официально информации и подтверждения нейтрализации предполагаемого стрелка не поступало. Кто это человек и каковы были его мотивы, также пока неизвестно.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.