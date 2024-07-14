При покушении на Трампа мог погибнуть человек

При покушении на бывшего президента США Дональда Трампа мог погибнуть человек. Об этом сообщил журналист филиала телеканала WTAE в Питтсбурге Майк Валентайн в публикации в социальной сети X со ссылкой на окружного прокурора округа Батлер.

Подробности о жертве стрельбы пока не приводятся, сама информация о смерти названа «предварительной».

Секретная служба США уже сообщила, что сам политик находится в безопасности. Служба уже начала расследование покушения и изучает обстоятельства, при которых оно произошло. По словам пресс-секретаря Трампа Ченга, он проходит медицинское обследование в одном из медицинских центров в Пенсильвании.

14 июля во время предвыборного митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Личность стрелявшего пока не известна.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.