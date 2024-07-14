Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байдену доложили о покушении на Трампа

Белый дом: Байдену сообщили об инциденте со стрельбой на митинге Трампа

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте с предполагаемой стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении журналистов пресс-пула Белого дома со ссылкой на представителей администрации.

В сообщении говорится, что американскому лидеру провели «первичный брифинг», в ходе которого сообщили об инциденте.

Однако каких-либо подробностей при этом не приводилось.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление кандидата в президенты прервала стрельба.

Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Уходя со сцены политик показал на камеру, что с ним все в порядке. ФБР пока не комментирует инцидент.

Стрелок в настоящее время не был пойман. Также не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Позже стало известно, что Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании.

Ранее появились кадры, как Трампа увели со сцены во время стрельбы.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами