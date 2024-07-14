Байдену доложили о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте с предполагаемой стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении журналистов пресс-пула Белого дома со ссылкой на представителей администрации.

В сообщении говорится, что американскому лидеру провели «первичный брифинг», в ходе которого сообщили об инциденте.

Однако каких-либо подробностей при этом не приводилось.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление кандидата в президенты прервала стрельба.

Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо. Уходя со сцены политик показал на камеру, что с ним все в порядке. ФБР пока не комментирует инцидент.

Стрелок в настоящее время не был пойман. Также не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Позже стало известно, что Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании.

Ранее появились кадры, как Трампа увели со сцены во время стрельбы.