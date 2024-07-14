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Стало известно состояние Трампа после покушения на митинге

Трамп после стрельбы на митинге в Пенсильвании заявил, что он «в порядке»

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Charly Triballeau/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он «в порядке» после неудачного покушения на него в ходе митинга в штате Пенсильвания. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг, слова которого приводит CNN.

«Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. Он в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении», — заявил секретарь.

Чунг добавил, что более подробная информация будет предоставлена позже.

Экс-президент США Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление политика прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, у него было окровавлено ухо, но он показал на камеру, что с ним все в порядке. ФБР пока не комментирует инцидент.

Стрелок в настоящее время не был пойман. Также не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Ранее появились кадры, как Трампа увели со сцены во время стрельбы.

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Покушение на Трампа
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