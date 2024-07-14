Байдену еще не доложили о стрельбе на митинге Трампа

Президенту США Джо Байдену еще не доложили о стрельбе на митинге его соперника на выборах и бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что сам Байден отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему об этом инциденте.

До этого стало известно, что агенты секретной службы вывели Трампа со сцены после стрельбы.

14 июля во время предвыборного митинга бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы, после чего политик схватился за ухо и постарался принять горизонтальное положение, а к нему подбежали сотрудники секретной службы. О пострадавших среди гостей митинга не сообщается, личность стрелявшего пока не известна.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.