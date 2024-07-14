Секретная служба США увела Трампа со сцены после стрельбы на митинге

Агенты секретной службы США вывели кандидата в президенты Дональда Трампа со сцены после стрельбы на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщает консервативная медиакомпания RSBN.

По информации агентства, стрелок в настоящее время не был пойман. Также не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы.

Агентство уточнило, что сразу же после звуков выстрелов трансляция митинга была прервана. Секретная служба выясняет обстоятельства инцидента.

Также сообщалось, что кандидата в президенты США уводили с окровавленным лицом. Перед этим Трамп несколько раз погрозил кулаком в камеру, а затем уехал с митинга в составе кортежа.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден.

Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год.

Ранее стали известны вероятные организаторы стрельбы в Петербурге.