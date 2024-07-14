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В Британии анонсировали перезагрузку отношений с партнерами в Европе

Премьер Британии Стармер пообещал начать перезагрузку отношений с Европой

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания начнет работу по перезагрузке отношений со своими партнерами в Европе. Об этом заявил новый глава британского правительства Кир Стармер, слова которого приводит ТАСС.

«Я говорил, что изменю подход Соединенного Королевства к взаимодействию с нашими европейскими партнерами и буду работать с ними рука об руку, чтобы добиться прогресса в решении главных проблем», — заявил премьер.

Стармер добавил, что эта работа начнется на встрече Европейского политического сообщества, которая состоится 18 июля.

Также премьер назвал конфликт на Украине «одним из главных вызовов», в котором европейские страны «не могут быть наблюдателями». Стармер добавил, что все страны Европы должны продолжать оказание «международной военной и финансовой помощи» Украине.

Участие в саммите должны принять 45 глав государств и правительств. Ожидается, что впервые в нем примут участие представители НАТО, а также ОБСЕ и Совета Европы.

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией.

Ранее премьер Британии высказался по Украине в духе предшественника.

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