На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Украина собирается провести «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией. Об этом заявил заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

«Мы прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену», — заявил омбудсмен.

По словам Лубинеца, в подготовке к обмену Украине помогают Объединенные Арабские Эмираты. Омбудсмен подчеркнул, что может об этом сказать публично.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады отметил, что в настоящее время в плену РФ якобы находятся свыше 400 женщин.

9 июля Лубинец заявлял, что в настоящее время обмен большим количеством военнопленных между Москвой и Киевом невозможен. По словам омбудсмена, на это влияет разница в числе пленных российских и украинских бойцов.

25 июня Москва и Киев произвели обмен военнопленными. В Министерстве обороны РФ рассказали, что с территории Украины в родную страну были возвращены 90 солдат.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, рассказал об отношении украинских бойцов к пленным российским военным.