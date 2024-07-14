Иран сообщил о задержании организатора теракта, в котором погибли люди

Спецслужбы Ирана задержали организатора январского теракта в городе Керман, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки страны.

«Министерство заявило, что его силы захватили Абдуллу Кветту и доставили его в Иран, назвав мужчину одним из главных организаторов и руководителей смертоносного теракта в Кермане в начале января», — говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что разведданные, полученные от арестованного, помогли Ирану предотвратить несколько других террористических заговоров. Кроме того, удалось выявить других подозреваемых в терроризме, а также их укрытия.

По данным разведки, несколько террористов также планировали осуществить акты саботажа во время недавних президентских выборов в Иране.

Кроме того, отдел по борьбе с терроризмом министерства разведки выявил многочисленные ядра террористических ячеек.

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 3 января в Иране. На траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва. В результате 103 человека не выжили.

Ранее стало известно, что США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане.