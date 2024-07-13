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Во Франции заявили о последствиях принятия Макроном отставки премьера страны

Лидер «Патриотов» Филиппо: принятие отставки Атталя сыграет на руку Макрону

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Принятие отставки премьера Франции Габриэля Атталя лидером страны Эммануэлем Макроном сыграет на руку последнему. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

Отставка руководителя кабмина, по словам Филиппо, позволит Макрону сохранить правление, не учитывая итоги голосования.

«Макрон примет отставку правительства Атталя, но сохранит его в режиме «управления текущими делами» на неизвестный срок. Временных рамок не существует. Это способ ничего не менять и обойти голосование французского народа», – сказал Филиппо, отметив, что текущий состав правительства будет проводить политику Брюсселя.

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства 16 июля. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что Макрон разгневал Францию отчаянным письмом.

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