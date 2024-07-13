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Лукашенко заявил об изменении ситуации на границе с Украиной

Лукашенко: Киев отвел войска от границы с Белоруссией

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Об этом пишет государственное агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Белорусский лидер 13 июля проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, который находится у границы с Украиной.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сказал Лукашенко.

По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. Президент выразил надежду, что в будущем они не появятся.

Лукашенко дал поручение об отводе белорусских сил с южных рубежей в место постоянной дислокации.

11 июля военный эксперт Андрей Богодель заявил, что «проект» Украины, предполагающий вторжение в Белоруссию, все еще существует и рассматривается, однако есть сомнения, что Киев все же решится на его реализацию.

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о том, что украинские военные стягивают личный состав, оружие и технику к границе с Белоруссией, беспокоит Россию.

Ранее стало известно, что Белоруссия построит на границе с Украиной две заставы.

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