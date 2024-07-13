Посол РФ в США раскритиковал Байдена за попытки оскорбить Путина

Попытки американского президента Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина наносят непоправимый вред репутации США. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что действия хозяина Белого дома недостойны главы государства.

«Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — подчеркнул он.

По словам посла, лидер страны едва ли может позволить себе публичные оскорбления в адрес глав других государств. Особенно если речь идет о руководителе державы, претендующей на роль главного «носителя демократических ценностей» в мире.

12 июля Байден выступил перед избирателями в городе Детройте. Во время мероприятия президент США назвал Владимира Путина «мясником» и рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп якобы восхищался гениальностью российского лидера.

Ранее оговорка Байдена о Путине на саммите НАО затмила выступление американского президента.