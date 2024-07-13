В Молдавии рассказали, что поможет республике стать более заметной

Грядущее в следующем году председательство Молдавии в Совете Европы (СЕ) позволит стране стать более заметной. Об этом заявила постоянный представитель республики в организации Даниела Кужбэ, сообщает РИА Новости.

Кужбэ напомнила, что в следующем году исполнится 30 лет со дня вступления Молдавии в Совет Европы. Одновременно с этим Молдавия второй раз будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы с ноября 2025 года по май 2026 года.

«Это председательство, бесспорно, обеспечит возможность повысить известность Молдавии как на европейском, так и на международном уровне», — заявила Кужбэ.

Кроме того, она выразила уверенность, что это поспособствует повышению авторитета Совета Европы среди граждан Молдавии.

Совет Европы – международная организация, объединяющая 46 государств. Не входит в систему Евросоюза. Ее основная задача – содействие сотрудничеству между странами-членами в области прав и свобод человека, демократического развития и культурного взаимодействия.

Совет Европы был основан после Второй мировой войны, в 1949 году, когда начала набирать популярность идея европейского единения. Сегодня его деятельность направлена, в первую очередь, на защиту прав человека (гражданских, политических, экономических, социальные и культурных). При этом организация не занимается экономическими и военно-политическими вопросами.

Помимо государств, полностью географически находящихся на территории Европы, членами СЕ являются такие страны как Азербайджан, Армения, Грузия и Турция. До весны 2022 года в Совет Европы входила и Россия, но была исключена из-за военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Молдавия не присоединилась к новым санкциям ЕС против России.