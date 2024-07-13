Нобелевские лауреаты призвали РФ и Украину к прекращению огня

51 нобелевский лауреат призвал РФ и Украину, а также стороны конфликта в секторе Газа, к прекращению огня. Соответствующее письмо опубликовала «Новая газета» (в России сайт издания заблокирован).

«Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых — это 4 миллиона лет будущего! Это несделанные открытия, нерожденные дети, это сиротство»,— подчеркнули деятели культуры и ученые.

Отмечается, что возросшие из-за вооруженных конфликтов военные расходы могли бы позволить на 80 лет решить проблему глобального голода.

«Если политики не могут договориться, пусть отнесут решение вопросов на суд будущих поколений и прекратят огонь»,— подчеркнули лауреаты.

Среди подписавших письмо — получивший Нобелевскую премию мира в 2021 году «за смелую борьбу за свободу слова» россиянин Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), бывший главный редактор «Новой газеты», который был внесен российскими властями в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Также к письму присоединились белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая премию по литературе за антивоенное произведение «У войны не женское лицо», открывшая ВИЧ вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, генетик Эмманюэль Шарпантье, химик Алан Хигер и десятки ученых, совершивших открытия в области химии, медицины и физики.

До этого президент России Владимир Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной. По его словам, РФ не может сейчас взять и пойти на остановку боевых действий в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги.

Ранее Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня.