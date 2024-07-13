МИД Китая назвал законопроект Байдена грубым вмешательством в дела страны

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявило министерство иностранных дел Китая, сообщает РИА Новости.

Китайская сторона выразила решительный протест в связи с подписанием этого документа. В китайском МИД отметили, что закон нарушает основные нормы международных отношений.

«Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая», наносит серьезный ущерб интересам Китая и подает ошибочный сигнал силам, выступающим за независимость Тибета. Китай уже сделал США строгое представление», — сказали в ведомстве.

В заявлении утверждается, что Тибет с древних времен является частью КНР, и дела Тибета — это исключительно внутренние дела Китайской Народной Республики, поэтому внешнее вмешательство недопустимо. В МИД Китая заявили, что любые попытки какой-либо силы сдержать и подавить КНР, используя Тибет, «никогда не увенчаются успехом».

В китайском МИД предупредили, что, если Вашингтон продолжит действовать, не считаясь с мнением других, Пекин будет принимать действенные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

Тибет был включен в состав Китая в 1959 году, после чего далай-лама (духовный лидер тибетского народа) стал беженцем и обосновался в Индии. Через некоторое время туда перебрались тысячи тибетцев, большинство из них поселились в той же области, что и их лидер.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.