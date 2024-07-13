Пушков заявил, что на саммите НАТО Байден «подтвердил худшие опасения на свой счет»

На саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден подтвердил худшие опасения на свой счет, а его чудовищные оговорки испортили все мероприятие. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

В целом же, по словам Пушкова, последствия неудачных выступлений Байдена, случившихся в последнее время, могут быть серьезнее.

«Дело может дойти до политического мятежа в стане демократов. Собственно, к этому все идет», — написал Пушков.

До того сенатор выразил мнение, что «состояние Байдена не улучшается - и улучшиться не может», что «следует из всех его последних появлений на публике».

«Только политической слепотой и иррациональным отказом признать очевидное можно объяснить ожидание чуда, которое царило в зале, слушавшем Байдена. Чуда не будет: ни в Вашингтоне, ни на Украине», — написал Пушков.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил с 9 по 11 июля. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

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