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Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО

Bloomberg: на саммите НАТО Орбан выступил против вступления Украины в альянс

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Vadim Ghirda/AP

На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в альянс. Об этом сообщает Bloomberg.

Это вызвало негативную реакцию со стороны ряда других членов НАТО.

«Некоторые лидеры нанесли [Орбану] «ответный удар», а один из них предположил, что собственная история Венгрии показывает, почему Украине место в альянсе», — отмечается в публикации.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что позиция Орбана подрывает доверие к пребыванию Венгрии у руля ЕС, которое продлится шесть месяцев.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вспомнила о недавней миротворческой миссии венгерского лидера на Украине и назвала ее «эгоистичной» и «самозванной».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон согласился с ней и заявил, что все это равносильно похищению председательства в ЕС.

«Послы ЕС из 25 стран воспользовались встречей за закрытыми дверями, чтобы выразить свое недовольство Венгрией, которая не предложила никаких объяснений своего подхода», — говорится в статье.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В итоговой декларации члены блока заявили, что намерены продолжать поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

Ранее сообщалось, что Орбана не пустили на первую пленарную сессию Европарламента.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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