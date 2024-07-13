Зеленский сделал остановку в Ирландии по пути из США

По пути из Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский сделал остановку в Ирландии. Об этом сообщает телеканал RTE.

В публикации отмечается, что во время остановки в аэропорту Шеннон Зеленский проведет краткие двусторонние переговоры с премьер-министром Саймоном Харрисом.

Президент Украины расписался в книге посетителей аэропорта и поблагодарил народ Ирландии за поддержку.

Ожидается, что во время встречи Харрис подтвердит, что Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС.

Зеленский возвращается на Украину после участия в саммите НАТО, который проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Оценивая итоги саммита, глава МИД Литвы посетовал, что он не принес «стратегического прорыва».

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Киев к продолжению конфликта.