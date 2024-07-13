На Украине заявили о покушениях на Путина

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Киев совершал неудачные покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Они [попытки покушения] были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сказал глава ГУР Украины.

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что охрану президента России не усиливали на фоне покушения на жизнь экс-премьера Словакии Роберта Фицо.

В 2022 году британское издание Sun писало о взрыве на пути следования кортежа Путина в Москве. Позднее пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.

В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали Московский Кремль. Путина в это время не было в здании, он не пострадал, а аппараты были сбиты. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко распространились по соцсетям и СМИ. Москва охарактеризовала инцидент как спланированную террористическую акцию.

Ранее посольство РФ отреагировало на «российский след» в покушении на главу Rheinmetall.